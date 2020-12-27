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Бобруйчанина приговорили к 25 годам колонии за жестокое убийство двух женщин. Сообщника освободили в зале суда
Источник материала: Партизан
Бобруйчанина Виталия Ленкевича Могилевский областной суд признал виновным в убийстве двух женщин с особой жестокостью в 2004 году.
Фото: 6tv.by
Виталия Ленкевича обвиняли в убийстве двух женщин с особой жестокостью, совершенном с целью скрыть другое преступление, сообщает
На след убийцы удалось выйти только в этом году.
За двойное убийство с особой жестокостью Виталия Ленкевича приговорили к 25 годам колонии строгого режима.
Его подельника, Николая Морозова, помимо соучастия в грабеже, обвиняли в убийстве с особой жестокостью сожителя матери. Однако суд переквалифицировал обвинение с п.6 ч.2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) на ч.1 ст.139 УК (убийство, как умышленное противоправное лишение жизни другого человека). По второе, более мягко статье, истекли сроки давности (более 15 лет), и Николая Морозова отпустили из-под стражи прямо в зале суда.
Виталий Ленкевич намерен обжаловать приговор.
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Бобруйчанина приговорили к 25 годам колонии за жестокое убийство двух женщин. Сообщника освободили в зале суда
Бобруйчанина Виталия Ленкевича Могилевский областной суд признал виновным в убийстве двух женщин с особой жестокостью в 2004 году.
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