Советник Тихановской: «В Москве ищут альтернативу Лукашенко»













Напомним, издание The Insider рассказало о планах Кремля создать в Беларуси свою партию под названием «Право народа».





Настоящему времени Франак Вечерко. — То, что сейчас происходит, это результат продолжительных политических дискуссий о том, как Россия может сохранить свое влияние даже при условии ухода Лукашенко. — О создании пророссийской партии уже несколько месяцев говорят медиа и телеграм-каналы. О необходимости говорят также в Москве и экспертных центрах, — отметил в интервью. — То, что сейчас происходит, это результат продолжительных политических дискуссий о том, как Россия может сохранить свое влияние даже при условии ухода Лукашенко.





И эта партия, о которой мы услышали, не первая. В октябре и ноябре уже создавали лидеры «Румола» партию «Родина», партию «Союз». И сейчас это новое движение, которое хочет получить каким-то образом поддержку Москвы.





— Но даже если предположить, что Кремль тайно создает партию в Беларуси, Лукашенко ведь достаточно легко может на старте любую такую политическую силу разрушить и даже до регистрации не допустить. Разве нет?





— Абсолютно да. Только если нет договора между Москвой и Лукашенко о том, что такие партии возьмут участвовать в будущих парламентских выборах.





— А вы думаете, они договариваются между собой об этом?





— Я думаю, то, что происходит за кулисами, это именно разговоры о способах сохранения Путиным влияния на Беларусь. Понятно, что Лукашенко не удовлетворяет ни Кремль, ни Запад, ни белорусское общество. И поэтому они ищут какие-то пути отхода, какие-то возможные трансформации. Что российские организации, прокремлевские силы будут присутствовать в этом поле.





Но то, что это инспирируется и организовывается Кремлем напрямую, я в этом не уверен. Все эти документы, которые слиты в The Insider, выглядит немножко несерьезно, неподготовленно. Возможно, это просто инициатива каких-то пророссийских активистов с целью получить какую-то поддержку в Москве.





— Хорошо. Но то, что опубликовал сегодня The Insider, это один из вариантов. Что, как вы думаете, может быть предпринято еще?





— Я думаю, что стоит это рассматривать как симптом тренда, симптом процессов, которые происходят за кулисами. С одной стороны, очень слабое государство. Лукашенко потерял поддержку, рассчитывает только на силовиков. С другой стороны, все белорусское гражданское общество, интеллигенция сидит в тюрьмах и не может против оставить.





И все эти маргинальные пророссийские ресурсы активизируются, чтобы каким-то образом использовать слабость Беларуси и увеличить свое присутствие в информационном и политическом поле.





— А как вы думаете, сколько в Кремле, или в администрации президента России, или вообще в спецслужбах есть групп влияния для лоббирования интересов Беларуси?





— Я думаю, что достаточно. На самом деле информационно присутствие России в Беларуси уже много лет поддерживается. Кроме традиционных элементов, таких как спутники, есть огромное количество, целая сеть телеграм-каналов, которые лоббировали идею создания пророссийских партий начиная с 2018 года.









Я думаю, просто сейчас в Кремле, в Москве рассматривают разные сценарии и ищут альтернативу Лукашенко. Они, возможно, надеялись, что Лукашенко каким-то образом подавит протесты. Или искали возможность, чтобы, возможно, Бабарико стал таким компромиссным человеком. Они поняли, что компромиссов у них нет, и поэтому решили создавать что-то свое, более лояльное.





— А Лукашенко разве еще не все подавил?





— Нет, Лукашенко ничего не подавил, наоборот, мы видим, как разные группы мобилизируются, присоединяются. Стачки на разных предприятиях растут. Но, конечно, уличные протесты по воскресеньям уменьшились из-за COVID и из-за погодных условий.





— А через что и какие структуры Россия может финансировать некие силы в Беларуси?





— Кремль давно финансировал разные инструменты культурной дипломатии. Через «Россотрудничество», через какие-то программы российского посольства в Минске . Было очень много разных групп, которые поддержали «ябатьковские» митинги. «Ябатьками» называют сторонников Лукашенко в Беларуси. Они выходили вместе с красно-зелеными флагами, брали также российские триколоры.





Эти структуры, когда поняли, что Путин однозначно поддерживает Лукашенко, они просто решили сыграть этот момент и получить и получить какую-то поддержку, в первую очередь финансовую поддержку из Кремля.