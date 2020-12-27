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Минский ОМОН исполнил мечту 6-летнего сироты Кости и разрешил посидеть в автозаке

27.12.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне новогодних праздников поздравить детей решил ОМОН.



Пригласили в гости в подразделение детей из родошковичской школы. Замдиректора по воспитательной работе Радошковичского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Татьяна Хорошко рассказала агентству «Минск-новости», почему детей именно из этой школы пригласили в милицию.

- На днях в наше учреждение образования приезжали министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом. К ним подошел первоклассник Костя и сказал, что ему очень хочется увидеть спецтехнику и подержать в руках настоящее оружие. С утра за нами приехал автобус и привез сюда.

По информации агентства, в Минск из Радошковичей приехали 30 человек - дети-сироты и те, кто временно оказался в приюте. Детям разрешили посидеть в спецмашинах, показали выставку пистолетов и гранатометов, сводили в музей минского ОМОНа и накормили солдатской кашей с полевой кухни.

- Мы постарались приложить все усилия, чтобы они почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, получили подарки и яркие впечатления, - сказал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
 
Теги: Минск
 
 
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Накануне новогодних праздников поздравить детей решил ОМОН.
 
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