Минский ОМОН исполнил мечту 6-летнего сироты Кости и разрешил посидеть в автозаке









«Минск-новости» , почему детей именно из этой школы пригласили в милицию. Пригласили в гости в подразделение детей из родошковичской школы. Замдиректора по воспитательной работе Радошковичского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Татьяна Хорошко рассказала агентству, почему детей именно из этой школы пригласили в милицию.





- На днях в наше учреждение образования приезжали министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом. К ним подошел первоклассник Костя и сказал, что ему очень хочется увидеть спецтехнику и подержать в руках настоящее оружие. С утра за нами приехал автобус и привез сюда.





По информации агентства, в Минск из Радошковичей приехали 30 человек - дети-сироты и те, кто временно оказался в приюте. Детям разрешили посидеть в спецмашинах, показали выставку пистолетов и гранатометов, сводили в музей минского ОМОНа и накормили солдатской кашей с полевой кухни.





- Мы постарались приложить все усилия, чтобы они почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, получили подарки и яркие впечатления, - сказал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.



