По следам «прекрасной» Аленки. Собрали странные и страшные скульптуры из российской глубинки

Источник материала: Onliner

Творческие люди на то и творческие, чтобы видеть мир по-своему. Но порой их фантазии и персональное видение заходят слишком далеко. Тогда-то и появляются странные скульптуры, одиозные картины и так далее по списку. Впрочем, это не вызывает никаких вопросов, пока творение находится в мастерской художника. Но уж если оно попадает на улицы города, без шквала критики не обойтись. В память об Аленке, жизнь которой была короткой, но очень яркой, мы составили список удивительных скульптур, населяющих соседнюю страну. Обойдем стороной творения именитых скульпторов, а также живущие всего один сезон произведения якутского ваятеля-любителя и сосредоточимся на шедеврах, заселивших глубинку России. Эти памятники настолько плохи, что даже хороши. В рамках одной статьи собрать всех противоречивых персонажей не представляется возможным, но с самыми яркими представителями мы вас познакомим.

Новосибирские зомби



Фото: om1.ru

Если вы полагали, что после демонтажа Аленушки с жуткими женщинами покончено, то совершенно напрасно. У нововоронежской девицы есть старшая сестра в Новосибирске. Девушка с пронзительными глазами и шеей как у борца на этот раз находится не в одиночестве. Она является частью большой композиции и делит постамент вместе с двумя молодыми людьми и собакой. Собственно, скульптурная композиция и посвящена важности в жизни человека дружбы и логично размещена на «Аллее друзей».



Фото: om1.ru



Фото: om1.ru

Издалека компания из бронзы смотрится еще ничего, но стоит только подойти поближе и вглядеться в эти лица… «Памятником ненависти к человеку» назвал данное произведение новосибирский краевед и потребовал снести скульптуру, установленную в 2019 году. «Когда шло обсуждение в Совете художников, нам показали только фигуры. Но даже они вызвали негативную реакцию специалистов. Сама идея памятника хорошая, но исполнение ужасное. По аллее прогуливается много детей, которых она может просто напугать. И в целом скульптура не красит облик нашего города», — отметил Константин Голодяев. Уточним, что композиция обошлась в 15 млн рублей, что на тот момент составляло более $230 000.

Ярыж-рельсоед



Фото: autotravel.ru

Если вы случайно окажетесь под Воронежем и захотите прикоснуться к прекрасному, то у вас ничего не получится. Ведь на 491-м километре московской трассы вас поджидает не нежное существо с точеными линиями, а конь Ярыж высотой 3,5 метра и весом 3 тонны. Сами по себе эти цифры ни о чем не говорят, поэтому надо смотреть, что именно получилось у автора. А конь удался о-го-го какой: очень мощный круп, «купированный» хвост, раздутые ноздри и рельс во рту. Да, Ярыж (так его прозвали местные, образовав имя от названия отеля «Яр», перед которым и расположен гигант) отчего-то пожирает рельс.



Фото: traditio.wiki



Фото: traditio.wiki

И если стать коня явно далека от реальности, то половой орган животного выписан с максимальной детализацией (причем он почему-то не лошадиный, а человеческий). Мы не станем его показывать, но найти фото без ретуши совсем не проблема. Изваяли это произведение воронежские же скульпторы. Конь благополучно стоит на своем месте с 2007 года, правда, на закрытой территории, поэтому оскорбиться особо чувствительным особам не так и просто.

И Ленин опять молодой





Уж кого-кого, а Лениных мы видели огромное множество: на впечатляющих постаментах и скромных тумбах, с вытянутой вверх рукой либо, наоборот, с заложенной за спину. Владимира Ильича отливали в образе как полысевшего мужчины, так и юного мальчика. В 99% случаев вождя мирового пролетариата можно определить, лишь мельком взглянув на памятник. Однако в станице Новомышастовской Краснодарского края Ленину решили придать необычайно пластичные формы — раз уж памятнику «прописана» реставрация (со временем Ильич лишился головы и правой руки), то почему бы не переосмыслить привычные формы?



Фото: ngnovoros.ru



Фото: leninstatues.ru





И вот уже каноничный Ленин превратился в «оплывшее» существо с рукой-ластом, а на лице революционера появились губы-уточки. Причем новая голова вызывает вопросы, с какого ракурса ни посмотри. А самое обидное: автор обновленного произведения вообще позабыл про узнаваемую бородку и усы. Скульптура получилась до того странной и нелепой, что какое-то время общественность считала, будто «это все фейк и фотошоп». «Обновление» Ленина случилось еще в 2016 году, после поднявшегося скандала руководство станицы пообещало вернуть Ильичу нормальный облик. Правда, как только найти для этого спонсора? Чем закончилась история и как выглядит новомышастовский дедушка Ленин сегодня, неизвестно.

Любимица города



Фото: mytravelbook.org

Очень хорошее дело в свое время задумали воплотить в жизнь обитатели Благовещенска. А именно: за собственные средства отлить памятник в честь женщины, которая является негласным символом города. «Музой» сотен жертвователей стала Зинаида Синицына — продавщица мороженого. «Возле нее свидания назначали, она с раннего утра и до десяти вечера мороженое продавала, а магазины в семь закрывались. В любую погоду стояла, всегда с ярким макияжем», — поясняли благовещенцы причину своей любви к женщине, умершей 25 лет назад.



Фото: mytravelbook.org



Фото: mytravelbook.org

За довольно короткий срок горожанам удалось собрать 500 000 рублей (на 2013 год это примерно $15 000). В результате на входе в городской парк появился вот такой памятник. «Какая-то блокадница в платке и валенках», «Это Ельцин?» — тут же задались вопросом те, кому памятник пришелся не по душе. Впрочем, скульптор всем недовольным парировал : «это памятник нашему советскому детству».

А в конце взрывается?



Фото: voronezh.sm.news

Пожалуй, самый неожиданный памятник, который можно встретить на улицах города, — это памятник атомному реактору (Беларуси, недавно ставшей ядерной страной, — на заметку). Не стали ничего стесняться (это было еще до Аленки) и возвели сильно упрощенную копию АЭС в Нововоронеже — городе, который запустил первый энергоблок еще 55 лет назад.



Фото: voronezh.sm.news



Фото: Andrey Ivanöv @aivanov1965

Памятник торжественно открыли в сентябре 2019 года. Как и полагается высокотехнологичному объекту, в темноте он переливается различными огнями. «Мы передали чертежи крышки первого реактора, которые находились на Нововоронежской АЭС, в наш цех централизованного ремонта. Поставили им задачу изготовить точную копию — миллиметр в миллиметр, найти соответствующий металл, подобрать отделку и т. д. Далее была придумана подсветка — более 600 светодиодов. Они меняют цвет по соответствующей программе, которая тоже написана умельцами Нововоронежской АЭС. Этот памятник — очередное подтверждение тому, что коллектив атомной станции может решить любые задачи. Не только производственные, но и такие, которые помогают сохранить нашу историю, потому что без сохранения истории нет будущего», — сказал Владимир Петрович Поваров, директор Нововоронежской АЭС.

«Я так вижу»

В этом году черед радоваться особому вниманию дошел до пограничников. В Новозыбкове Брянской области «наверху» решили, что лучшим подарком людям, несущим службу, станет памятник. Ведь все просто: мужчина, автомат, собака — ничего невозможно испортить. Но как бы не так.



Фото: bragazeta.ru

На торжественной церемонии открытия памятника, которая состоялась осенью, все собравшиеся увидели весьма своеобразное произведение. (Лучше всего выглядел автомат, хуже — собака, напоминающая почему-то смесь медведя и пса.) Местные жители были возмущены халтурой и стали разбираться, кто разрешил и подписал. Раскрутилась и вовсе детективная история: эскиз памятника и даже его гипсовый пробный вариант сделал талантливый местный скульптор. Но затем власти решили, что его услуги стоят слишком дорого, и отдали подряд другому мастеру (как говорят в народе — «своему»). Результат — на постаменте, он называется «Пограничникам всех поколений».



Фото: bryansk.news



Фото: bryansk.news

Впрочем, люди в форме решили не оставлять это безобразие безнаказанным. Они встретились с автором скульптуры. Издание «Наш Брянск» приводит детали той беседы: «Собравшиеся заявили скульптору, что вид бетонного пограничника не соответствует их представлениям о мужестве, храбрости и отваге. На это художник ответил, что „этот молодой человек собирался из разных периодов формирования нашего государства. До колен один период, до груди другой, а плечи с лицом третий“. Ответ про собаку просто поверг брянцев в шок. Скульптор заявил: „Порода называется неопределенная, так как олицетворяет всех собак“. Его спросили, кто дал поручение все так усложнять. И парень ответил, что он так видит. В итоге собравшиеся рекомендовали скульптору поставить свою работу у себя в саду».

Чудо-кентавр



Фото: penzanews.ru

Изучив как следует коня Ярыжа, вы думали, что на этом с лошадиной темой все? Вот и нет. Заглянем в Пензу, где в этом году появился свой кентавр, да не простой, а очень мудреный: голова развернута наоборот, в груди зияет дыра. Так и хочется выяснить: что хотел сказать автор?



Фото: penzanews.ru



Фото: penzanews.ru

Фото: penzanews.ru

Фото: penzanews.ru

«Это контактная скульптура, которую можно трогать, фотографироваться с ней. И если человек захочет сесть на спину кентавру, то он увидит его распахнутые объятия и улыбку, а не спину. Он повернулся лицом к всаднику», — тут же объяснил замысел скульптор. Это, впрочем, не заставило жителей Пензы смириться с чудо-конем на площади. Они быстренько составили петицию за снос и принялись собирать разгневанные голоса. Успеха это, правда, не принесло. Зато горожане выяснили, что обошелся бюджету «Радушный кентавр» (это официальное имя «зверя») в 2 806 309 рублей (около $40 000): «Данная стоимость включает в себя полный комплекс работ, в том числе оплату работы по созданию скульптуры», — прокомментировали в администрации города.

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