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Андрей Санников: Ресурс Лукашенко заканчивается, он не доплачивает даже силовикам
Источник материала: Хартия'97
Андрей Санников: Ресурс Лукашенко заканчивается, он не доплачивает даже силовикам
Диктатор уже боится своих приближенных.
Ресурс узурпатора Лукашенко быстро заканчивается. Он не доплачивает даже своим силовикам.
Об этом заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел Беларуси, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников в программе «Студия Запад с Антоном Борковским» на
«Ресурса у Лукашенко нет сейчас. Даже силовикам он уже не доплачивает, по нашим данным. То есть
Политик подчеркнул, что Лукашенко уже боится даже своих приближенных, которых не считает надежными, и не может быть уверен в своем окружении. В свою очередь, белорусским военным надо всерьез задуматься: военные — часть белорусского народа, они должны защищать государство, а не участвовать в противостояние между белорусами и диктатором.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также сообщил, что экономика Беларуси находится в плачевном состоянии: «Экономика Беларуси уже в таком состоянии, что только изменение режима и достаточно серьезные экономические реформы помогут Беларуси выжить. Именно выжить, ведь иначе это будет достаточно стремительное падение в экономическую пропасть».
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Диктатор уже боится своих приближенных.
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