Источник материала: Хартия'97

Андрей Санников: Ресурс Лукашенко заканчивается, он не доплачивает даже силовикам 27.12.2020, 10:09

Диктатор уже боится своих приближенных.

Ресурс узурпатора Лукашенко быстро заканчивается. Он не доплачивает даже своим силовикам.

Об этом заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел Беларуси, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников в программе «Студия Запад с Антоном Борковским» на Espreso.TV .

«Ресурса у Лукашенко нет сейчас. Даже силовикам он уже не доплачивает, по нашим данным. То есть ресурс истощается, Лукашенко оттягивает выплаты долгов - как внешних, так и внутренних. Пытается найти (ред. ресурсы) с помощью дополнительного давления на людей и каких-то дополнительных источников финансирования: штрафы собирает везде, где возможно. Это говорит о том, что ресурса у него просто не хватит. Не хватит ресурса на для содержания, в первую очередь, стаи силовиков», - отметил Андрей Санников.

Политик подчеркнул, что Лукашенко уже боится даже своих приближенных, которых не считает надежными, и не может быть уверен в своем окружении. В свою очередь, белорусским военным надо всерьез задуматься: военные — часть белорусского народа, они должны защищать государство, а не участвовать в противостояние между белорусами и диктатором.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также сообщил, что экономика Беларуси находится в плачевном состоянии: «Экономика Беларуси уже в таком состоянии, что только изменение режима и достаточно серьезные экономические реформы помогут Беларуси выжить. Именно выжить, ведь иначе это будет достаточно стремительное падение в экономическую пропасть».

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