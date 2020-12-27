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Жители Первомайского района вышли на акцию солидарности в Минске
Источник материала: Хартия'97
Жители Первомайского района вышли на акцию солидарности в Минске
Прекрасное начало протестного воскресенья.
Вот так начинают воскресное утро жители Первомайского района в Минске: люди встали в цепь солидарности.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Прекрасное начало протестного воскресенья.
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