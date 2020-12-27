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Актриса Саша Бортич не смогла сдержать чувств, получив письмо от Тихановского

27.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Актриса Саша Бортич не смогла сдержать чувств, получив письмо от Тихановского

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  • 27.12.2020, 9:48
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Актриса Саша Бортич не смогла сдержать чувств, получив письмо от Тихановского

Пишите политзаключенным — им нужно наше тепло!

Белорусская актриса Александра Бортич, которая живет и работает в Москве, опубликовала у себя в Instagram трогательную историю, сообщает tut.by.

— Ребята!!! Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете! Пишите письма политзаключенным, им нужно наше тепло и наша вера! — написала Александра. На фото видно, что девушка расчувствовалась — на глазах у нее блестят слезы.

Александра уже не в первый раз показывает свое отношение к происходящему на родине. Так в августе она выходила с пикетом к белорусскому посольству в Москве с плакатом «Жыве Беларусь».

— Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Белорусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь! — написала девушка у себя в Instagram.


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