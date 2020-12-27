Источник материала: Хартия'97

«Пошел вон, ты и твой ОМОН!»: минские районы вышли на утренний марш 27.12.2020, 9:37

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Одними из первых маршируют жители Грушевки и Розочки.

В Минске районы Грушевка и Розочка вышли на утренний марш.

Люди скандируют: «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%» .

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