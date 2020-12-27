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«Пошел вон, ты и твой ОМОН!»: минские районы вышли на утренний марш
Источник материала: Хартия'97
«Пошел вон, ты и твой ОМОН!»: минские районы вышли на утренний марш
Одними из первых маршируют жители Грушевки и Розочки.
В Минске районы Грушевка и Розочка вышли на утренний марш.
Люди скандируют: «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Одними из первых маршируют жители Грушевки и Розочки.
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