|
Минчане из центра украсили елку и прошлись маршем вместе с соседями
Источник материала: Хартия'97
Минчане из центра украсили елку и прошлись маршем вместе с соседями
Когда мы едины - мы непобедимы!
Жители улиц Антоновской-Захарова-Пулихова в Минске вместе украсили елку и прошлись маршем с соседями, сообщает телеграм-канал
Когда мы едины - мы непобедимы!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда мы едины - мы непобедимы!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)