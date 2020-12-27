Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это надолго". Как принять свое тело и научить этому ребенка

Марафоны похудения к Новому году, блогеры, которые сразу после родов светят кубиками и рассказывают, как "вернуть прежнюю форму" — бесит. Под давлением социума и индустрии красоты трудно чувствовать себя спокойно даже в обычном теле. С чего начинается принятие себя? Где грань между принятием и пониманием, что изменения всё же нужны?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, с чего начать, если очень хочется влюбиться в свое тело со всеми его недостатками — лишним весом, растяжками и шрамами.

Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения. Задать Екатерине свои вопросы можно 14 января на бесплатном вебинаре для тех, кто хочет научиться понимать, чего же в каждый момент хочет его тело.

3:00 Что такое образ тела

7:00 Что формирует расстройство пищевого поведения и как выражается реальная забота о теле

8:17 Что же такое бодипозитив

10:00 Как определить в каком теле действительно комфортно

13:00 Как наше тело реагирует на разные продукты питания

15:30 Почему все вокруг обсуждают своё тело и лишний вес

18:00 Как сформировать правильный образ тела у ребёнка

20:00 С чего начинается принятие своего тела

23:20 Что ответить тем, кто пытается пристыдить вас за ваше тело

28:55 Что почитать про принятие себя и образ тела

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