Ночью в огне погибли четыре человека

В минувшие дежурные сутки пожары на территории страны унесли жизни восьми человек.



Фото носит иллюстративный характер

По информации МЧС, трагедии произошли:

26. 12.

в 06:47 в деревне Пласток (Любанский район) — погиб 74-летний мужчина;

в 08:31 в деревне Гута (Барановичский райн) —погиб 69-летний мужчина;

в 20:01 в деревне Гальковка (Быховский район) —погиб 38-летний мужчина;

в 22:35 в агрогородке Ванелевичи (Копыльский район) — 77-летний мужчина.

27. 12.

в 00:37 в Червене — 87-летняя женщина и 79-летний мужчина;

в 00:38 в агрогородке Брашевичи (Дрогичинский район) — два человека (личности устанавливаются).

Всего с начала года на пожарах в Беларуси погибло 619 человек (за аналогичный период прошлого года — 480).