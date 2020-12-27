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Ночью в огне погибли четыре человека
Источник материала: Навiны
В минувшие дежурные сутки пожары на территории страны унесли жизни восьми человек.
По информации МЧС, трагедии произошли:
26. 12.
27. 12.
Всего с начала года на пожарах в Беларуси погибло 619 человек (за аналогичный период прошлого года — 480).
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В минувшие дежурные сутки пожары на территории страны унесли жизни восьми человек.
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