Украинские пограничники озвучили статистику по «тоннам оружия», завозимых в Беларусь









С начала года на границе Украины и Беларуси было выявлено 48 единиц оружия, 10 из которых везли из Беларуси. Это вся статистика оружейного оборота через украинско-белорусскую границу.





«Украинской правде» , в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается из Украины, однако ни разу подтверждения Украине не предоставлялись. Как отметил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии, в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается из Украины, однако ни разу подтверждения Украине не предоставлялись.





«Как и в предыдущие разы, так и в этот раз, никакой информации от смежной стороны Государственная пограничная служба Украины по линии погранично-представительского аппарата не получала.





В то же время, как уже информировала ГПСУ, количество оружия, обнаруженного на границе с РБ, весьма незначительно. С начала года это 48 единиц, большинство из которых – пневматическое, охотничье или холодное, и почти 10 из них везли из Беларуси.





Может, в смежной стране «тоннами оружия» считают отдельные виды изделий и оборудования, поставляемых из Украины в рамках контрактов между белорусскими и украинскими учреждениями, например, для авиационной отрасли, и пересекающие границу?», - задал вопрос Демченко.





В то же время представитель ГПСУ отметил, что украинская сторона неоднократно обращала внимание белорусских коллег на систематические попытки перемещения из Беларуси крупных партий контрабандных сигарет через пункты пропуска.





Напомним, 25 декабря Александр Лукашенко сообщил о недавнем задержании террористической группы Николая Автуховича и отметил успешную работу спецслужб в пресечении соответствующей противоправной деятельности. «Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, - рассказал Лукашенко. - И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был…»