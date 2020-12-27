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Лолита: обслужила Лукашенко, а теперь его проклинаю
Источник материала: Партизан
Певица Лолита Милявская жестко высказалась по поводу Александра Лукашенко.
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«Я с ужасом вспомнила фразу, которую тогда сказала ему: «Вы берете в жены очень красивую женщину, берегите ее». И когда я увидела весь этот кошмар, который он устроил, я ее вспомнила», – сказала Милявская.
Милявская надеется, что Лукашенко будут судить. Посмотрите это интервью, очень показательно.
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Певица Лолита Милявская жестко высказалась по поводу Александра Лукашенко.
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