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Сергей Кузьминич покинул пост главного тренера НФК "Крумкачы"
Источник материала: Партизан
Главный тренер НФК "Крумкачы" Сергей Кузьминич покинул свой пост. Вместе с ним уходит его ассистент Павел Хасеневич.
Кузьминич возглавлял команду с 2019 года. В этом сезоне "Крумкачы" по сумме двух встреч уступили "Слуцку" в переходных матчах за право сыграть в высшей лиге.
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Главный тренер НФК "Крумкачы" Сергей Кузьминич покинул свой пост. Вместе с ним уходит его ассистент Павел Хасеневич.
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