Мнение: Белорусский тупик имеет выход









Изнурительное противостояние в Беларуси заставляет многих делать вывод о безысходности ситуации. Однако, выход вполне возможен. Удивительно, что его игнорируют и Лукашенко, и протестующие, пишет Страхов.





Из учебников мы знаем, что государство представляет собой территорию с проживающим на ней населением. Искусство государственного управления предполагает объединение этих составляющих в одно целое.





Накануне выборов Лукашенко подавал себя создателем белорусского государства. Наверное, где-то в закоулках души грезилась и будущая столица Александрия, устанавливающая побратимские связи с Нурсултаном… Но что-то пошло не так: китель отца-основателя не приглянулся избирателю. Голый король нарядился в хаки и взялся за автомат, но и это не помогло.





Жажду власти не остужает угроза раскола на восточную и западную Беларусь. Напротив, Лукашенко уверяет, что согласится с любым решением и «если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана». Манипулятивная риторика привела к логичному результату – Лукашенко лишился внутренней легитимности.





Незадавшиеся выборы увенчала псевдо-инаугурация, где вместо клятвы президента перед народом тайный кружок приверженцев присягнул в верности Лукашенко. Вступление президента в должность может быть только открытым – перед всем народом. Такой клятвы не было. Да, председательша белорусского ЦИКа всучила Лукашенко удостоверение. Но кому он собирался его предъявлять? Тихановской? Макрону? Байдену? И вот следствие – президент утратил внешнюю легитимность, наткнувшись на непризнание статуса и персональные санкции.





Последняя новелла измышлений Лукашенко – белорусов ждёт «красивая демократия»! Для этого по его затее нужно поменять конституцию. Не требуется ни решения граждан на референдуме, ни вердикта законных представителей народа в парламенте – хватит некого Всебелорусского народного собрания, созванного, надо понимать, по списку гостей «инаугурации»…





Но наивно смотреть на происходящее Беларуси как на игру – кто кого? В попытках «отсечь оппонентов» Лукашенко уповает на силовое уличное противостояние, чем только запутывает и усложняет ситуацию. Несогласные продолжают протестовать. А крот истории делает своё дело.





Общественное напряжение вынуждает каждого гражданина всерьёз задуматься об обустройстве своей будущей жизни. Кто-то обращает взор на восток, кто-то на запад. И понятно, что магнетическая сила России с каждым днём тает, тогда ка нарастает тяга к Евросоюзу.





Близорукая политика Лукашенко провоцирует обратную версию «пакта Молотова-Риббентропа». Тем более, что речь идёт фактически о той же территории.





Геополитически раздел Беларуси значительно улучшил бы отношения между Россией и Польшей. Принимая во внимание, как «разруливали» ситуацию в Карабахе, можно с большой вероятностью допустить подобную аналогию.





Невнятное молчание Кремля только подкрепляет подозрение. Второй Донбасс России точно не нужен. Как проголосуют за своё будущее жители западной Беларуси, так, скорее всего, и будет. Бонус для населения очевиден: присоединение к Польше означает автоматическое вхождение в зону Евросоюза.





Единственная сила, способная сохранить единство страны и обрести национальное согласие – это парламент. Но Беларусь де-факто не имеет представительной власти.





Казалось бы, все видели острейший политический катаклизм в Киргизии. И где был найден компромисс? В парламенте. Много лет «трясет» Украину, но ничего – страна выживает, благодаря работоспособной раде. Молдова выбрала нового президента, а решение политических вопросов смещается в тамошний парламент.





Если народ Беларуси не выразит свою волю, судьбу страны определят внешние силы.





От редакции: Если бы у Беларуси был парламент... Ели бы в Беларуси были выборы...