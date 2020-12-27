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Воскресенье в Беларуси. Минчане вышли на марши еще до рассвета (видео)
Источник материала: Onliner
Воскресенье для белорусов уже давно перестало быть днем безделья и пассивного отдыха. Люди продолжают выходить на марши если не в центре, то в своих районах. Раньше эти прогулки сопровождали огромные колонны техники силовиков и тотальное отключение интернета. Но практика последних выходных показала, что такие меры применяться перестали. Следите вместе с нами за картиной 141-го дня протестов в стране и не забывайте делиться происходящим возле вас в наш
Районы Минска уже начали акции
Уже в 6:45 минчане начали шествия в районе Тракторного завода. Еще затемно прошел и марш в Малиновке, а с приходом рассвета подтянулась также улица Маяковского.
Также с утра была замечена группа людей с красно-зелеными флагами, которая выстроилась у проспекта Независимости в районе Уручья.
Белорусы продолжают участвовать в челлендже «Иерусалим»
На днях к танцевальной акции присоединились жители Заславля и поздравили белорусов с зимними праздниками.
(будет дополнено)
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Воскресенье для белорусов уже давно перестало быть днем безделья и пассивного отдыха. Люди продолжают выходить на марши если не в центре, то в своих районах. Раньше...
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