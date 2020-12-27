Воскресенье в Беларуси. Минчане вышли на марши еще до рассвета (видео)

Источник материала: Onliner Воскресенье для белорусов уже давно перестало быть днем безделья и пассивного отдыха. Люди продолжают выходить на марши если не в центре, то в своих районах. Раньше эти прогулки сопровождали огромные колонны техники силовиков и тотальное отключение интернета. Но практика последних выходных показала, что такие меры применяться перестали. Следите вместе с нами за картиной 141-го дня протестов в стране и не забывайте делиться происходящим возле вас в наш Telegram-бот .

Районы Минска уже начали акции

Уже в 6:45 минчане начали шествия в районе Тракторного завода. Еще затемно прошел и марш в Малиновке, а с приходом рассвета подтянулась также улица Маяковского.





Также с утра была замечена группа людей с красно-зелеными флагами, которая выстроилась у проспекта Независимости в районе Уручья.

Белорусы продолжают участвовать в челлендже «Иерусалим»

На днях к танцевальной акции присоединились жители Заславля и поздравили белорусов с зимними праздниками.

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