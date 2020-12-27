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Воскресенье в Беларуси. Минчане вышли на марши еще до рассвета (видео)

27.12.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Воскресенье для белорусов уже давно перестало быть днем безделья и пассивного отдыха. Люди продолжают выходить на марши если не в центре, то в своих районах. Раньше эти прогулки сопровождали огромные колонны техники силовиков и тотальное отключение интернета. Но практика последних выходных показала, что такие меры применяться перестали. Следите вместе с нами за картиной 141-го дня протестов в стране и не забывайте делиться происходящим возле вас в наш Telegram-бот.

Районы Минска уже начали акции

Уже в 6:45 минчане начали шествия в районе Тракторного завода. Еще затемно прошел и марш в Малиновке, а с приходом рассвета подтянулась также улица Маяковского.

Воскресенье в Беларуси. Минчане вышли на марши еще до рассвета (видео)

Также с утра была замечена группа людей с красно-зелеными флагами, которая выстроилась у проспекта Независимости в районе Уручья.

Белорусы продолжают участвовать в челлендже «Иерусалим»

На днях к танцевальной акции присоединились жители Заславля и поздравили белорусов с зимними праздниками.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Воскресенье для белорусов уже давно перестало быть днем безделья и пассивного отдыха. Люди продолжают выходить на марши если не в центре, то в своих районах. Раньше...
 
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