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Укрывшись в России, Эдвард Сноуден плодится и размножается

27.12.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

37-летний Сноуден впервые стал папой. Сына Сноудену родила его жена Линдси Миллс. Пара тайно поженилась в России в 2017 году.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден впервые стал отцом, о чем сообщил его российский адвокат Анатолий Кучерена.

Супруга Сноудена, Линдси Миллс, разместила в интернете свой снимок вместе с мужем и ребёнком. 

В начале декабря Кучерена заявлял, что Эдвард Сноуден решил сохранить американский паспорт и получить одновременно российский. Сейчас у него бессрочный вид на жительство.

После разглашения секретных сведений об американской программе электронного слежения Сноуден, работавший в Агентстве национальной безопасности (АНБ), покинул Соединённые Штаты в 2013 году. На родине он объявлен в розыск по обвинению в шпионаже. Сначала Эдвард Сноуден бежал в Гонконг, а затем – в Россию.

 
 
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37-летний Сноуден впервые стал папой. Сына Сноудену родила его жена Линдси Миллс. Пара тайно поженилась в России в 2017 году.
 
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