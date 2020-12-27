Укрывшись в России, Эдвард Сноуден плодится и размножается

Источник материала: Ежедневник

37-летний Сноуден впервые стал папой. Сына Сноудену родила его жена Линдси Миллс. Пара тайно поженилась в России в 2017 году.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден впервые стал отцом, о чем сообщил его российский адвокат Анатолий Кучерена.

Супруга Сноудена, Линдси Миллс, разместила в интернете свой снимок вместе с мужем и ребёнком.

В начале декабря Кучерена заявлял, что Эдвард Сноуден решил сохранить американский паспорт и получить одновременно российский. Сейчас у него бессрочный вид на жительство.

После разглашения секретных сведений об американской программе электронного слежения Сноуден, работавший в Агентстве национальной безопасности (АНБ), покинул Соединённые Штаты в 2013 году. На родине он объявлен в розыск по обвинению в шпионаже. Сначала Эдвард Сноуден бежал в Гонконг, а затем – в Россию.