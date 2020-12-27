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Минские Шарики пришли маршем к соседям и мобилизовали их
Источник материала: Хартия'97
Минские Шарики пришли маршем к соседям и мобилизовали их
Районы провели совместную зарядку для поднятия настроения.
Минские Шарики вышли гулять с рассветом, и уже догуляли до Маяковки, сообщает телеграм-канал
Провели утреннюю зарядку с соседями, и продолжают собирать партизан на марш!
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Районы провели совместную зарядку для поднятия настроения.
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