|
«Протест.BY»: пять месяцев, которые изменили Беларусь
Источник материала: Хартия'97
«Протест.BY»: пять месяцев, которые изменили Беларусь
Журналисты сняли фильм о революции.
Сегодня в Сети был опубликован документальный фильм
Это истории маленького человека — главного, основного, важнейшего героя. Что произошло со всеми нами? Мы забыли анекдоты о терпеливых белорусах и узнали о нашей общей сверхспособности помогать незнакомым людям. Пробовали найти общий язык с теми, кто был на другой стороне, и дорого платили, когда это не получалось. Верили в силу добра и не теряли надежды, даже когда казалось, что все потеряно.
Фильм Onliner «Протест.BY» — о разбивающих стереотипы белорусах и стране, которая объединяет всех нас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты сняли фильм о революции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)