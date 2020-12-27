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«Протест.BY»: пять месяцев, которые изменили Беларусь

27.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Протест.BY»: пять месяцев, которые изменили Беларусь

  • 27.12.2020, 10:48
  • 1,771
«Протест.BY»: пять месяцев, которые изменили Беларусь

Журналисты сняли фильм о революции.

Сегодня в Сети был опубликован документальный фильм Onliner о том, как изменилась Беларусь после 9 августа 2020 года.

Это истории маленького человека — главного, основного, важнейшего героя. Что произошло со всеми нами? Мы забыли анекдоты о терпеливых белорусах и узнали о нашей общей сверхспособности помогать незнакомым людям. Пробовали найти общий язык с теми, кто был на другой стороне, и дорого платили, когда это не получалось. Верили в силу добра и не теряли надежды, даже когда казалось, что все потеряно.

Фильм Onliner «Протест.BY» — о разбивающих стереотипы белорусах и стране, которая объединяет всех нас.

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Журналисты сняли фильм о революции.
 
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