Пожелания на Новый год от Романчука: «Гони тех, кто оправдывает повышение налогов и пенсионного возраста»

Источник материала: Салiдарнасць

Как белорусы перестали быть смирными овцами и увидели мир за пределами супермаркетов, иностранных курортов, коттеджей и понтов.

Известный экономист Ярослав Романчук подвел серьезные итоги уходящего года, посоветовал поставить «внутренние аккумуляторы на подзарядку» и рассказал, как в следующем году сформировать спрос и предложение на улыбки и смех.





— В 2020 году белорусы повзрослели, как нация. Перестали быть смирными овцами. Набивали шишки. Им даже ломали кости. Они отдавали жизни. Перестали ждать свиста рака с горы. Перестали витать в облаках. Начали осознавать, что значит людьми зваться.

Но перед лицом Зла клин клином не вышибли. Играли с огнем. Рубили с плеча. Научились снимать лапшу с ушей. Хотели вырвать Левиафана с корнем. Поняли, что он не на своем месте. Но силенок не хватило. Ведь четверть века не тренировались. От слова «совсем».

Назвали вещи своими именами. Победили страх. Вдохнули солидарность. Почувствовали локоть соседа. Увидели изюминки друг в друге. Увидели мир за пределами супермаркетов, иностранных курортов, коттеджей и понтов, — пишет Романчук.

Экономист отмечает, что, несмотря на то, что, осталось еще много тех, кто мечется «между молотом человеческой морали и наковальней приказов Начальника», мы живем в очень увлекательное время перемен.

— Перемены на сломе модели развития, при атрофии старого и хрупкости нового — попробуй идти в ногу с таким временем. То ли галоп, то ли трусца, то ли лучше постоять.

Что бы ни было, 2021 год лучше прожить с юмором и самоиронией. При всей серьезности планов, целей и проектов важно находить время на формирование спроса и предложения на улыбки и смех, — советует профессионал и дает дружеские пожелания на 2021 год.

Выбрали несколько:

«Не сиди в норе — твори на дворе»

«Не путай скрепы со скрепками»

«Cамоотдача — это не самоудовлетворение»

«Благодари людей за большое и малое, будет сердце алое, а не вялое»

«Иди в ногу со временем, выбери ритм твоей личной эпохи, без понтов и суматохи»

«Будь добряком, а не сорняком»

«Меняйся и меняй: полюби эксперимент, но не абсент»

«Будь умным реалистом, а не эмоциональным аферистом»

«Увидишь спусковой крючок добродетели – жми, не тупи»

«Не грызи себя за то, что вне твоего контроля. У каждого своя воля»

«Расширяй свою личную группу поддержки, какие бы ни были временные издержки»

«Не переклеивай этикетки срока годности идей, людей и организаций»

«Гони тех, кто оправдывает повышение налогов и пенсионного возраста заботой о человеке»