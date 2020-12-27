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В разных районах Минска зафиксированы протестные шествия (онлайн)
27.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» следит за происходящим в воскресенье 27 декабря.
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11.15. В одном из районов Гродно прошло небольшое шествие.
11.10. В районе станции метро «Спортивной» прошла колонна людей.
10.50. Вышла на марш и Золотая Горка.
10.40. Утром вышли погулять минчане с улиц Богдановича, Розы Люксембург, микрорайонов Тракторный, Уручье, Шарики.
Фото
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В субботу в маршах приняли участие жители Малиновка, Степянки, Уручья и других районов. В Сухарево кричали:
Любопытно, что в Минске
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«Салідарнасць» следит за происходящим в воскресенье 27 декабря.
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