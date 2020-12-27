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МВД Беларуси признало деструктивное влияние деанонима и утечек данных

27.12.2020 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси публично призналось в том, что обеспокоено утечками данных о силовиках, что подтверждает подлинность слитой в интернет информации.

«Сегодня необходимо принятие дальнейших действенных мер по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД», - заявила в эфире белорусского зомбоящика пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она посетовала, прежде всего, на кибербуллинг, но упомянула и о сливах данных в сеть.

«Необходимо обратить внимание в том числе и на дисциплину, потому как есть вопросы в части утечки информации, служебной информации — и это немаловажное направление», — отметила она.

 
 
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МВД Беларуси публично призналось в том, что обеспокоено утечками данных о силовиках, что подтверждает подлинность слитой в интернет информации.
 
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