Биткойн за ночь преодолел два исторических максимума

Источник материала: АФН

Биткойн за последние 24 часа преодолел два исторических максимума, перешагнув отметку в 26 тыс. долларов, а спустя несколько часов и в 27 тыс. долларов.

По данным портала CoinDesk исторический максимум теперь составляет $27666,17. По состоянию на 11:03 биткойн торгуется у отметки $27560,43.