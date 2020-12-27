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Биткойн за ночь преодолел два исторических максимума

27.12.2020 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Биткойн за последние 24 часа преодолел два исторических максимума, перешагнув отметку в 26 тыс. долларов, а спустя несколько часов и в 27 тыс. долларов.

По данным портала CoinDesk исторический максимум теперь составляет $27666,17. По состоянию на 11:03 биткойн торгуется у отметки $27560,43.

 
 
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Биткойн за последние 24 часа преодолел два исторических максимума, перешагнув отметку в 26 тыс. долларов, а спустя несколько часов и в 27 тыс. долларов.
 
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