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Владельцев смартфонов предупредили о проблемах с WhatsApp с нового года
Источник материала: Партизан
С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах, Приложение перестанет функционировать на некоторых устройствах.
Об этом пишет The Mirror.
Речь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них - iPhone 4 и более ранние модели.
Чтобы WhatsApp вновь начал работать на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, следует обновить программное обеспечение до iOS 9, отмечает издание.
Также пользователям советуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.
Власти Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.
Также сообщалось, что руководству Организации объединенных наций (ООН) рекомендовали не использовать приложение WhatsApp для рабочих переписок.
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С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах, Приложение перестанет функционировать на некоторых устройствах.
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