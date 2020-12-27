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Актриса Александра Бортич получила письмо от Тихановского и расплакалась

27.12.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актриса Александра Бортич получила письмо от белорусского оппозиционного блогера, мужа бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, Сергея Тихановского. Соответствующую фотографию она опубликовала в сторис Instagram.




«Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое это счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете!» — поделилась артистка. Она призвала подписчиков отправлять письма заключенным, так как им нужны «наше тепло и наша вера». В руках актриса держит конверт, на котором видно имя и адрес отправителя.

Тихановский находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.

Александра Бортич роилась в Светлогорске (Гомельская область), но школу оканчивала уже в Москве. Александра - одна из самых успешных молодых актрис российского кино. 

В августе Бортич вышла в Москве на пикет против президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала актриса. Она обратилась к гражданам Беларуси, заявив, что те «заслужили эту правду, за которую борются сейчас».
 
 
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Актриса Александра Бортич получила письмо от белорусского оппозиционного блогера, мужа бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, Сергея...
 
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