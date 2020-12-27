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Ходорковский: Лукашенко сожрут

27.12.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский бизнесмен, оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что белорусы – "милые люди", поэтому Александра Лукашенко не повесят. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.



Российский бизнесмен, оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что Александр Лукашенко будет смещен с поста президента Беларуси. 

"Лукашенко сожрут Белорусы при помощи россиян. Это точно", – заявил Ходорковский.

По его мнению, это произойдет в течение двух лет.

"Белорусы – милые люди, и они его не повесят. К слову, надо заметить, украинцы тоже. Потому что, если бы украинцы были такими же, скажем, крепко памятными, как наши более западные друзья (как поляки, например), я думаю, что Янукович бы уже не жил. Но украинцы, как и россияне, не особо помнят зла. Белорусы тоже. Так что Лукашенко, я думаю, не повесят", – сказал он.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз". Читайте полную версию интервью

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.
 
 
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Российский бизнесмен, оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что белорусы – "милые люди", поэтому Александра Лукашенко не повесят. Об этом он сказал в интервью...
 
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