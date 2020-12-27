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Несмотря на оттепель рыбаки пришли на водохранилище – видео

27.12.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Рыбаки вышли на лед водохранилища Дрозды, и корреспонденты Sputnik вылетели следом. С одной стороны – чтобы заразиться от рыбаков непреходящей страстью к своему делу, с другой – чтобы напомнить о правилах поведения на льду.

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ОСВОД еще 24 декабря предупредил – выход на лед в Дроздах запрещен, температура воды поднялась уже до +2 градусов тепла. В районе Минска безопасно порыбачить сейчас негде.

МЧС напоминает, что на лед нельзя выходить, если его толщина меньше семи сантиметров.

"Прочный лед обычно имеет зеленоватый или голубовато-зеленоватый оттенок, а грязный, буро-серый лед обычно уже непрочный. Особенно осторожным следует быть на покрытых толстым слоем снега участках, в устьях и притоках рек, в местах быстрого течения и бьющих родников, произрастания растительности и сброса сточных вод", – напоминают в МЧС.

И советуют: если не уверены – не проверяйте лед на прочность, подпрыгнув на нем или ударив ногой.

Спасатели также порекомендовали в обязательном порядке иметь при себе спасательный жилет, веревку, палку или доску, чтобы в случае опасности был шанс спастись.

Несмотря на предупреждение ОСВОД, рыбаки в эту субботу все еще оставались на льду. Смотрите на видео, как проходит выходной день в Дроздах.

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Теги: Минск
 
 
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В МЧС напоминают: выходить на лед, если его толщина меньше семи сантиметров, опасно для жизни.
 
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