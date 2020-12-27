Как проводить 2020-й – советы этнографа, психолога и священника

Источник материала: Sputnik Беларусь

Этнограф назвал уходящий 2020 год одним из самых сложных в истории человечества и объяснил, как правильно его проводить.

"Первое, что нужно сделать, – это попрощаться со старым годом. А если речь идет про 2020 год, так вообще нужно плюнуть ему в душу и забыть о нем, о том, что он был", – рассказал Sputnik известный белорусский этнограф и культуролог, автор многочисленных книг о белорусской народной культуре Иван Крук.

Вместе с тем он отметил: чтобы не нарушить ментальный баланс и "не прогневать" уходящий год, нужно "поблагодарить его за то, что он был". "Ведь не все, что было, было отрицательным. Вспомните, сколько было радостных моментов и тихих, спокойных дней. А главное – что нам удалось все преодолеть, выжить. Жизнь продолжается – это главное", – подчеркнул этнограф.

Рассказывая о том, какие "магические" народные обряды существовали для проводов старого года, Крук отметил, что в этом году по этому поводу не стоит "особо заморачиваться".

"Согласно народным традициям белорусов, високосный год особо не провожали. Он должен был уйти тихо", – сказал он, имея в виду, что по сакральной семантике древних белорусов високосный год связывали с образом смерти, умирания.

По его словам, в народе существует наблюдение-поверье, что "високосный год косит людей". "Поэтому чем тише мы его проводим, тем лучше", – резюмировал Крук.

Касаясь темы того, что 2020 год был трудным для всей планеты и для Беларуси в частности, этнограф отметил: "Такого сложного года не могу вспомнить. Если объяснять это нумерологией, то в цифре года есть два ноля, провала". По его словам, думающему и анализирующему человеку нетрудно будет найти два глобальных провала – 2020.

Закройте гештальт

У психоаналитиков и психотерапевтов также есть совет о том, как правильно с точки зрения "малой психиатрии" проводить старый год.

"Завершите, закройте гештальты – и будет вам счастье. Так мы часто говорим своим пациентам", – рассказал Sputnik практикующий психоаналитик с большим стажем работы.

По его словам, жизнеутверждающий эффект такой гештальт-терапии основан на принципе, который известен с ветхозаветных времен – не тащи старое в новую жизнь.

© Sputnik / Виктор Толочко Психологи советуют не тащить в новый год тягостные обязательства - и, например, раздать все долги еще в 2020-м

"Отдайте долги, адаптируйтесь к новым условиям, разорвите старые обременительные отношения, примите то, что не можете изменить в уходящем году. Просто не тащите в новый год, в новую жизнь незавершенные гештальты. Все легко, нужно просто поработать, сделать усилие", - сказал собеседник агентства.

Оставить прошлое в прошлом

В свою очередь в Белорусской православной церкви посоветовали не верить различным приметам и суевериям, в том числе и связанным с проводами старого года.

"Это все из разряда нетрадиционной религиозности, мягко говоря. Церковь категорически против того, чтобы люди верили в различные приметы, ходили к гадалкам. Это приравнивается к греху. Молитва, покаяние, следование евангельской логике жизни – вот путь к спасению", – так прокомментировал Sputnik протоирей Андрей Кирсанов данную тему.

Вместе с тем, по его словам, и в Ветхом, и в Новом завете есть моменты, которые указывают на "правильный переход" из одного периода жизни в другой. "Оставить прошлое в прошлом, то есть простить людям и покаяться в грехах – вот это и есть евангельская логика жизни", – сказал священнослужитель.

При этом он напомнил, что период проводов старого и встречи нового года всегда приходится на Рождественский пост.