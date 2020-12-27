В Минске люди стали выходить на воскресный протест

Источник материала: Ежедневник

фото Онлайнер

В разных районах Минска еще затемно начались протестные акции граждан. Они продолжились и после рассвета.

Телеграм-каналы сообщают о новом всплеске народной активности в 141-й день белорусских протестов. Люди стали выходить на улицы еще затемно, рассинхронизируясь во времени и пространстве.

В Минске первые акции протеста начались в районе МТЗ. Люди прошли по Партизанскому проспекту к Минскому подшипниковому заводу.

Еще в темноте протестующие с флагами выстроились вдоль проспекта Независимости.

Далее инициатива была подхвачена на улице Маяковского, в Малиновке и других районах Минска.