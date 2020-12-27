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В Минске люди стали выходить на воскресный протест
27.12.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото Онлайнер
В разных районах Минска еще затемно начались протестные акции граждан. Они продолжились и после рассвета.
Телеграм-каналы сообщают о новом всплеске народной активности в 141-й день белорусских протестов. Люди стали выходить на улицы еще затемно, рассинхронизируясь во времени и пространстве.
В Минске первые акции протеста начались в районе МТЗ. Люди прошли по Партизанскому проспекту к Минскому подшипниковому заводу.
Еще в темноте протестующие с флагами выстроились вдоль проспекта Независимости.
Далее инициатива была подхвачена на улице Маяковского, в Малиновке и других районах Минска.
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В разных районах Минска еще затемно начались протестные акции граждан. Они продолжились и после рассвета.
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