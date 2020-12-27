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В Минске люди стали выходить на воскресный протест

27.12.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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В разных районах Минска еще затемно начались протестные акции граждан. Они продолжились и после рассвета.

Телеграм-каналы сообщают о новом всплеске народной активности в 141-й день белорусских протестов. Люди стали выходить на улицы еще затемно, рассинхронизируясь во времени и пространстве.

В Минске первые акции протеста начались в районе МТЗ. Люди прошли по Партизанскому проспекту к Минскому подшипниковому заводу.

Еще в темноте протестующие с флагами выстроились вдоль проспекта Независимости.  

Далее инициатива была подхвачена на улице Маяковского, в Малиновке и других районах Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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В разных районах Минска еще затемно начались протестные акции граждан. Они продолжились и после рассвета.
 
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