ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гайдукевич: Нужно принимать закон о иностранных агентах

27.12.2020 11:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Гайдукевич: Нужно принимать закон о иностранных агентах
Олег Гайдукевич. Фото: БелаПАН
В программе «Клуб редакторов» на БТ подвели итоги года.

«Если говорить о политических итогах года, то главный итог - это действительно то, что попытка государственного переворота в стране провалилась, — говорил депутат и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич. — Многие наши политики до сих пор живут августом, а уже конец декабря - мы скоро будем встречать новый год. Пришло время собирать камни, потому что не будет насильственного свержения власти, решения судьбы Беларуси на улице. Власть никуда не уйдет и не убежит - это все сказки, что очевидно и понято», - подчеркнул он.


По его словам, последние месяцы показали, что внешнее влияние на Беларусь будет усиливаться. Это подтверждает и введение Евросоюзом санкций.

«Поэтому главный политический итог для меня в том, что мы выстояли. Это первое. А второе - теперь мы будем сильнее, потому что готовы к этому. Наконец-то мы поняли, что надо принимать закон об иностранных агентах, что надо поставить заслон против финансирования любых политических инициатив в стране, потому что это всегда отстаивание чужих интересов», — сказал Гайдукевич.


Закон о иностранных агентах недавно был принят в России. К таковым причисляются физические лица, которые занимаются в России политической деятельностью, получая деньги на свою деятельность из-за границы. В соответствии с законом, они обязаны отчитываться о потраченных деньгах и маркировать публикации. Также им запрещено занимать госдолжности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние месяцы показали, что внешнее влияние на Беларусь будет усиливаться.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Instagram удалили аккаунты Солодухи, депутата Василевич и сестер Груздевых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика