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В Instagram удалили аккаунты Солодухи, депутата Василевич и сестер Груздевых

27.12.2020 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Instagram удалили аккаунты Солодухи, депутата Василевич и сестер Груздевых
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В Instagram были удалены аккаунты белорусского эстрадного певца Александра Солодухи и «Мисс Беларусь — 2018», депутата Марии Василевич, а также активно поддерживавших Лукашенко во время выборов сестер Груздевых, пишет TUT.BY.

Антон Солодуха, старший сын звезды белорусской эстрады, заявил, что удаление страницы его отца в Instagram произошло по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.

— Удалили нам, удалили ОНТ, удалили сестрам Груздевым — все из-за политики. Вы сами знаете, что происходит в стране и кто за кого. Кто-то за, кто-то против власти, у каждого свое мнение, никто никому ничем не обязан. И те, кто, наверное, был против нынешней власти, решили вот так отомстить. Это мое предположение, — заявил Антон Солодуха.

В это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь — 2018» и депутата Палаты представителей Марии Василевич — на страницу к тому моменту было подписано более 38 тысяч пользователей. Парламентарий создала новый аккаунт, где прокомментировала случившееся:

«Дорогие хакеры, вы конечно большие профессионалы, Ваши бы способности, да в мирное направление… и если вы хоть на минуту стали счастливы, оттого, что удалили мой аккаунт, я правда рада, что пусть и косвенно, но оказалась причастной к вашему хорошему настроению!»


Похоже, что к прежним цифрам Василевич вернется нескоро: за первые три дня существования нового аккаунта интерес к нему проявили только 495 подписчиков.
 
 
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