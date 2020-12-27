Источник материала: UDF



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY

«Дорогие хакеры, вы конечно большие профессионалы, Ваши бы способности, да в мирное направление… и если вы хоть на минуту стали счастливы, оттого, что удалили мой аккаунт, я правда рада, что пусть и косвенно, но оказалась причастной к вашему хорошему настроению!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Instagram удалили аккаунты Солодухи, депутата Василевич и сестер Груздевых В произошедшем они винят политику.

Антон Солодуха, старший сын звезды белорусской эстрады, заявил, что удаление страницы его отца в Instagram произошло по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.— Удалили нам, удалили ОНТ, удалили сестрам Груздевым — все из-за политики. Вы сами знаете, что происходит в стране и кто за кого. Кто-то за, кто-то против власти, у каждого свое мнение, никто никому ничем не обязан. И те, кто, наверное, был против нынешней власти, решили вот так отомстить. Это мое предположение, — заявилВ это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь — 2018» и депутата Палаты представителей— на страницу к тому моменту было подписано более 38 тысяч пользователей. Парламентарий создала новый аккаунт, где прокомментировала случившееся:Похоже, что к прежним цифрам Василевич вернется нескоро: за первые три дня существования нового аккаунта интерес к нему проявили только 495 подписчиков.