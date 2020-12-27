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Умер экономист Леонид Заико

27.12.2020 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер экономист Леонид Заико
Леонид Заико
Об этом Белсату сообщили его родственники.

Леонид Заико родился 23 августа 1948 года в Гродно. Преподавал в университетах Беларуси, был деканом экономического факультета ЕГУ.

С 1992 года руководил проектами Всемирного банка по макроэкономической политике в Беларуси. Как независимый эксперт, с 1996 года по 1999 год был членом Совета по экономическому развитию Совета министров, с 2000 год по 2002-членом Экспертного совета Республики.

С 1997 года руководил Аналитическим центром «Стратегия».

Автор и научный редактор многих книг и публикаций в Беларуси и за рубежом.

Леонид Заико регулярно комментировал экономическую ситуацию в негосударственных СМИ Беларуси.
 
Теги: Гродно
 
 
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С 1997 года эксперт руководил Аналитическим центром «Стратегия».
 
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