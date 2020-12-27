В нескольких районах Минска воскресным утром прошли локальные акции протеста

В ряде районов Минска утром 27 декабря прошли локальные акции сторонников перемен, сообщает БелаПАН .



Жители микрорайона Золотая Горка в Минске вышли на свой локальный протест. Фото: Наша Ніва.

Телеграм-каналы размещают фото и видео акций, прошедших сегодня в районе подшипникового и тракторного заводов. Колонна людей, скандируя «Жыве Беларусь!», прошла рано утром по району с бело-красно-белыми флагами.

На улице Маяковского группа местных жителей с национальными флагами провела «совместную зарядку». Затем еще одна группа людей прошла маршем по району.

Утренний локальный марш провели жители столичного района Малиновка.

Жители Первомайского района выстроились утром вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.