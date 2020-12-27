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В нескольких районах Минска воскресным утром прошли локальные акции протеста
Источник материала: Навiны
В ряде районов Минска утром 27 декабря прошли локальные акции сторонников перемен, сообщает
Телеграм-каналы размещают фото и видео акций, прошедших сегодня в районе подшипникового и тракторного заводов. Колонна людей, скандируя «Жыве Беларусь!», прошла рано утром по району с бело-красно-белыми флагами.
На улице Маяковского группа местных жителей с национальными флагами провела «совместную зарядку». Затем еще одна группа людей прошла маршем по району.
Утренний локальный марш провели жители столичного района Малиновка.
Жители Первомайского района выстроились утром вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.
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