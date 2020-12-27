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В Узбекистане отменили уголовную ответственность за клевету

27.12.2020 12:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Узбекистане отменена уголовная ответственность за клевету и оскорбления. Соответствующий документ, подписанный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, опубликован в официальных узбекских СМИ в субботу, 26 декабря, и фактически вступил в силу.

Согласно поправкам, клевета и оскорбления в Узбекистане впредь не будут караться лишением свободы. Соответствующие меры исключены из уголовного кодекса страны. До сих пор клевета в Узбекистане могла повлечь за собой наказание в виде одного года лишения или ограничения свободы, передает DW.

В информационной службе Сената (верхней палаты парламента Узбекистана) уточнили, что клевета, в том числе в интернете, впредь будет наказываться штрафом в размере от 200 до 500 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов.

В настоящее время БРВ в Узбекистане составляет 262 470 сумов в месяц (25 долларов в пересчете).

Между тем в России наказания по статье о клевете, наоборот, ужесточаются. Только 25 декабря Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий наказания за клевету в виде лишения свободы на срок до двух лет, а в случае, если клеветой признаны обвинения в сексуальных домогательствах - до пяти лет.

 
 
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В Узбекистане отменена уголовная ответственность за клевету и оскорбления. Соответствующий документ, подписанный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым,...
 
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