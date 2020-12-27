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Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов

27.12.2020 12:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сенаторам от Республиканской партии в США нужно продолжать борьбу за пост президента и оспаривать результаты выборов. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп в Twitter.

«Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили», — написал Трамп.

Он отметил, что доказательства фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах неопровержимы. В качестве примеров Трамп привел вбросы бюллетеней, повторное голосование, учет голосов умерших американцев, фальшивые подписи в отправленных по почте бюллетенях, передает РБК.

«Суды плохие, ФБР и система «правосудия» не справились со своей задачей, а избирательная система США похожа на систему страны третьего мира», — добавил действующий президент. Он также отметил отсутствие свободной прессы, «лживые СМИ» и крупные ИТ-компании, которые диктуют свою политику в Сети.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их выиграл кандидат от демократов Джо Байден. По подсчетам CNN, он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232. Для победы было достаточно набрать 270 голосов.

Трамп признать результаты выборов отказался. Он неоднократно называл прошедшее голосование «большим мошенничеством». По мнению республиканца, в ходе выборов было допущено множество нарушений. В частности, Трамп выступал против подсчета голосов, которые пришли по почте, после дня выборов, а также заявлял о победе Байдена именно в коррумпированных штатах.

Команда Трампа не раз пыталась оспорить результаты голосования в ключевых штатах в суде. В ряде из них пересчитали полученные бюллетени, однако на победу Байдена это не повлияло.

Результаты голосования коллегии выборщиков 6 января должен утвердить конгресс США. Инаугурация президента пройдет 20 января.

 
 
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Сенаторам от Республиканской партии в США нужно продолжать борьбу за пост президента и оспаривать результаты выборов. Об этом заявил действующий глава...
 
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