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В Музее архитектуры и быта под Минском поселился босоногий Зюзя
27.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Музее архитектуры и быта под Минском поселился Зюзя. Этот
Вместо шубы меховой кафтан, ноги босые. С Дедом Морозом Зюзю роднит только белая борода. Его родина – белорусское Полесье. Там вместо «морозить» говорили «зюзеть». Отсюда и прозвище. Сейчас его дом в Музее народной архитектуры и быта. Здесь все, как в белорусской деревне XIX века.
«Я древний бог мороза, зимы. Разозлить меня можно, когда люди с неуважением относятся к природе, к традициям», – сказал Зюзя.В его посохе вся сила. Раньше люди верили, что ударом булавы по дереву он вызывает морозы и снег, но Баба Яга решила украсть зиму. На посох она наложила заклятье. Чтобы его снять, нужна дурман-трава. В каждой белорусской деревне она была у женщины-знахаря. Но в этот раз потерялась в логове дракона. А отправиться туда под силу только Зюзе.
В белорусской мифологии Зюзя – персонаж спорный. Одни считали, что он приходит из леса в деревни, чтобы принести сильные морозы. Другие, что он помогает лютой зимой выжить нищим и бездомным. Современным детям седовласый старик нравится.
Чтобы мороз не повредил озимые, Зюзю старались всячески задобрить. Например, на Коляду оставляли ему тарелку кутьи на пороге. А пока до рождественских праздников далеко, детям предлагают подружиться с Зюзей иначе и просто отправиться с ним в пляс.
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