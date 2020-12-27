В Музее архитектуры и быта под Минском поселился босоногий Зюзя

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Музее архитектуры и быта под Минском поселился Зюзя. Этот мифологический персонаж с удовольствием принимает гостей, рассказывает свою историю и предлагает поиграть. Много ли белорусов к нему приезжает, узнавала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Вместо шубы меховой кафтан, ноги босые. С Дедом Морозом Зюзю роднит только белая борода. Его родина – белорусское Полесье. Там вместо «морозить» говорили «зюзеть». Отсюда и прозвище. Сейчас его дом в Музее народной архитектуры и быта. Здесь все, как в белорусской деревне XIX века.

«Я древний бог мороза, зимы. Разозлить меня можно, когда люди с неуважением относятся к природе, к традициям», – сказал Зюзя.

В его посохе вся сила. Раньше люди верили, что ударом булавы по дереву он вызывает морозы и снег, но Баба Яга решила украсть зиму. На посох она наложила заклятье. Чтобы его снять, нужна дурман-трава. В каждой белорусской деревне она была у женщины-знахаря. Но в этот раз потерялась в логове дракона. А отправиться туда под силу только Зюзе.

В белорусской мифологии Зюзя – персонаж спорный. Одни считали, что он приходит из леса в деревни, чтобы принести сильные морозы. Другие, что он помогает лютой зимой выжить нищим и бездомным. Современным детям седовласый старик нравится.

Чтобы мороз не повредил озимые, Зюзю старались всячески задобрить. Например, на Коляду оставляли ему тарелку кутьи на пороге. А пока до рождественских праздников далеко, детям предлагают подружиться с Зюзей иначе и просто отправиться с ним в пляс.