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Протест набирает силу

27.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протест набирает силу

  • 27.12.2020, 11:41
  • 2,136
Протест набирает силу

Сегодня белорусы вышли на традиционные воскресные марши намного раньше обычного.

В разных районах Минска с утра отмечены протестные акции граждан, пишет thinktanks.by.

Телеграм-каналы сообщают о новом всплеске народной активности в 141-й день белорусских протестов. Люди стали выходить на улицы еще затемно, рассинхронизируясь во времени и пространстве.

В Минске первые акции протеста начались в районе МТЗ. Люди прошли по Партизанскому проспекту к Минскому подшипниковому заводу.

Еще в темноте протестующие с флагами выстроились вдоль проспекта Независимости.

Далее инициатива была подхвачена на улице Маяковского, в Малиновке и других районах Минска.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня белорусы вышли на традиционные воскресные марши намного раньше обычного.
 
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