Источник материала: Хартия'97

Протест набирает силу 27.12.2020, 11:41

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Сегодня белорусы вышли на традиционные воскресные марши намного раньше обычного.

В разных районах Минска с утра отмечены протестные акции граждан, пишет thinktanks.by .

Телеграм-каналы сообщают о новом всплеске народной активности в 141-й день белорусских протестов. Люди стали выходить на улицы еще затемно, рассинхронизируясь во времени и пространстве.

В Минске первые акции протеста начались в районе МТЗ. Люди прошли по Партизанскому проспекту к Минскому подшипниковому заводу.

Еще в темноте протестующие с флагами выстроились вдоль проспекта Независимости.

Далее инициатива была подхвачена на улице Маяковского, в Малиновке и других районах Минска.

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