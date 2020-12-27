|
Протест набирает силу
Источник материала: Хартия'97
Протест набирает силу
Сегодня белорусы вышли на традиционные воскресные марши намного раньше обычного.
В разных районах Минска с утра отмечены протестные акции граждан, пишет
Телеграм-каналы сообщают о новом всплеске народной активности в 141-й день белорусских протестов. Люди стали выходить на улицы еще затемно, рассинхронизируясь во времени и пространстве.
В Минске первые акции протеста начались в районе МТЗ. Люди прошли по Партизанскому проспекту к Минскому подшипниковому заводу.
Еще в темноте протестующие с флагами выстроились вдоль проспекта Независимости.
Далее инициатива была подхвачена на улице Маяковского, в Малиновке и других районах Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня белорусы вышли на традиционные воскресные марши намного раньше обычного.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)