Источник материала: Хартия'97

Курс биткоина превысил $26 тысяч 2 27.12.2020, 11:39

Рост курса криптовалюты продолжает бить все рекорды.

Курс биткоина уже превышает $26 тысяч — это новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен накануне, 25 декабря, — тогда курс биткоина впервые превысил $25 тысяч, пишет «Новое время» .

По состоянию на 5:50 по минскому времени курс биткоина на криптовалютной бирже CoinMarketCap составлял около $26 700, а на криптовалютной бирже Coindesk — около $26 600.

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