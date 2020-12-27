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Курс биткоина превысил $26 тысяч

27.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Курс биткоина превысил $26 тысяч

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  • 27.12.2020, 11:39
Курс биткоина превысил тысяч

Рост курса криптовалюты продолжает бить все рекорды.

Курс биткоина уже превышает $26 тысяч — это новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен накануне, 25 декабря, — тогда курс биткоина впервые превысил $25 тысяч, пишет «Новое время».

По состоянию на 5:50 по минскому времени курс биткоина на криптовалютной бирже CoinMarketCap составлял около $26 700, а на криптовалютной бирже Coindesk — около $26 600.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Рост курса криптовалюты продолжает бить все рекорды.
 
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