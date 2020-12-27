|
Курс биткоина превысил $26 тысяч
Источник материала: Хартия'97
Курс биткоина превысил $26 тысяч
Рост курса криптовалюты продолжает бить все рекорды.
Курс биткоина уже превышает $26 тысяч — это новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен накануне, 25 декабря, — тогда курс биткоина впервые превысил $25 тысяч, пишет
По состоянию на 5:50 по минскому времени курс биткоина на криптовалютной бирже CoinMarketCap составлял около $26 700, а на криптовалютной бирже Coindesk — около $26 600.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост курса криптовалюты продолжает бить все рекорды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)