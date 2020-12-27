ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Важный и переходной период: гороскоп для всех женщин с 28 декабря по 3 января

27.12.2020 12:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Важный и переходной период: гороскоп для всех женщин с 28 декабря по 3 января
Фото: pixabay.com
Гороскоп на ближайшую неделю для всех представителей зодиакального созвездия говорит о том, что в ближайшие дни нужно избегать ссор, конфликтов и бездействия. Эта неделя станет переходной и поэтому нужно постараться избежать все неприятности.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен


Астрологи рекомендуют в последние дни года повышать свою энергетику и жизненный тонус, а в Полнолуние избегать неприятности и следить за своим настроением. Начало года будет очень удачным, и Овны смогут начать путь к глобальным изменениям в жизни.

Женщина-Телец


Этим дамам в ближайшие дни будет легче находить общий язык с другими людьми, если они проявят больше чуткости. Постарайтесь находиться в гармонии с собой и завершить год без скандалов и конфликтов с близкими людьми.

Женщина-Близнецы


Начало недели позволит оставить в прошлом все проблемы и обиды и вступить в новый год с хорошим настроением. Сохранить позитивный настрой поможет смена имиджа. Он привлечет нужных людей и поможет обрести уверенность в себе.

Женщина-Рак


Откажитесь в ближайшие дни от любых споров и конфликтов, не стоит портить себе настроение перед праздниками и наживать врагов. Начать и закончить неделю нужно с позитива и специальных упражнений, которые укрепят энергетику и помогут противостоять агрессивным личностям.

Женщина-Лев


Неделя будет очень активной, и чтобы не растерять весь энтузиазм, астрологи советуют думать позитивно. Год начнется очень успешно, особенно если помириться с близкими и перестать критиковать свое окружение.

Женщина-Дева


Девам на этой неделе будут помогать звезды и планеты. Период станет удачным для перемен к лучшему и нужно сосредоточиться на своей интуиции, чтобы найти верное решение в сложной ситуации. Это поможет избежать поспешных поступков, которые могут завести в тупик.

Женщина-Весы


Отложите воплощение новых идей и планов до нового года, займитесь завершением всех дел, избавьтесь от всего, что тянет вас назад, раздайте долги. А вот с 1 января Весы смогут наладить личную жизнь.

Женщина-Скорпион


Постарайтесь сохранить внутреннее равновесие, так как энергетика звезд будет нестабильной. Настроение может меняться несколько раз в день, а эмоции могут стать главным врагом в общении с близкими. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не навлечь на себя неудачи в канун нового года.


Женщина-Стрелец


Сохраните свой настрой на победу и прогоните прочь грусть перед праздниками. Хандра будет мешать вам завершить все важные дела и может стать причиной неприятностей. А вот с первых дней 2021 года займитесь привлечением удачи.

Женщина-Козерог


Ваше упрямство может стать причиной ссор и конфликтов, будьте осторожны. С 28 по 31 декабря энергетика планет будет вам больше мешать, чем помогать и постарайтесь рассчитывать на собственные силы. С 1 января ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Женщина-Водолей


Вам улыбнется удача на этой недели, и вы сможете без труда завершить все необходимые дела, подготовиться к праздникам и приступить к воплощению в жизнь новых планов. С 1 января у вас могут начаться романтические отношения или вы хорошо отдохнете в компании самых близких.

Женщина-Рыбы


Вас ждет успех, но для этого вам понадобится вся уверенность в себе и собственных силах. Позитивный настрой поможет привлечь в жизнь благоприятные перемены, наладить отношения с коллегами, близкими людьми и даже завязать романтические отношения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане идут маршем по Дроздам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика