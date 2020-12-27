Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мокрый снег и гололед. Погода на неделю с 28 декабря по 3 января Подробный прогноз.

В понедельник облачно с прояснениями. Почти повсеместно пройдут осадки. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью прогнозируется от 0°C до -5°C, а при прояснениях до -7°C. Днем столбики термометров покажут от -2°C до +6°C.Во вторник и среду – осадки в виде мокрого снега и дождя. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер восточной четверти умеренный. Ночью температура воздуха составит -2°C…+3°C, а днем ожидается до +6°C.В четверг и пятницу будет преобладать облачная погода. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от -3°C по северу до +3°C по югу, при прояснениях до -5°C. Днем же будет от -2 °C до +3°C.