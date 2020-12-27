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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы в день Филимона

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 27 декабря чаще умывайтесь и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в день Филимона Если сегодня погода изменится, то скоро будут оттепели.

В народе праздник получил название день Филимона или Филимонов день, и эта дата - самое темное время в году - считалась особенно опасной. Так, предки верили, что 27 декабря по земле бродит нечисть, беснуется и строит козни, охотится на людей и нападает на тех, кто не придерживается строгих правил и нарушает запреты дняВ этот день именины отмечают: Николай, Филимон, Геннадий, Леонид и Иларион.В день Филимона принято было наводить чистоту и порядок в доме, обязательно мыть полы - считалось, что тогда нечисть не сможет проникнуть в жилище, и хороших хозяев черти потревожить будут не в силе.Важное правило даты - обязательно окропить себя водой и вообще умываться почаще в течение дня. Такой обряд желательно совершать перед началом любой работы.Считалось, что коровье молоко в этот день становится целебным и поможет защитить организм от многих хворей, а также залечить ожоги.В домах хозяйки пересматривали всю одежду и избавлялись от грязной - ее если и не выбрасывали, тот как минимум выносили из дома.Строгим запретом считалось выйти из дома на улицу не умывшись, в грязной одежде и обуви. Суеверные верили, что легкомысленного нарушителя ждет беда или травмы, а то и вовсе можно будет не вернуться назад - заберет нечистая сила или убьет молния.Отправляться в дальнюю дорогу считалось дурной приметой - для поездок и путешествий старались выбрать другую дату.От шумных застолий и гулянок с употреблением алкоголя также желательно отказаться в этот день.Погода в день Филимона рассказывала, какой будет февраль.Холод и сильный ветер 27 декабря сулил хороший урожай в следующем году.Если сегодня погода изменится, то скоро будут оттепели.Если на Филимона выдался необычно теплый день, то все лето будет жарким.Если 27 декабря облака плывут в противоположную от направления ветра сторону, значит жди ненастную погоду с обильными снегопадами.Ранее мы рассказывали о благоприятных днях для брака в 2021 году и публиковали церковный православный календарь свадеб и венчаний.