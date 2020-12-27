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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владельцев смартфонов предупредили о проблемах с WhatsApp с нового года Речь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9.

Об этом пишетРечь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них - iPhone 4 и более ранние модели.Чтобы WhatsApp вновь начал работать на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, следует обновить программное обеспечение до iOS 9, отмечает издание.Также пользователям советуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.Власти Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.Также сообщалось, что руководству Организации объединенных наций (ООН) рекомендовали не использовать приложение WhatsApp для рабочих переписок.