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Какие курсы доллара и евро установили банки на 27 декабря
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банками доллара — 2,59 рубля, евро — 3,155 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанке), а ниже всего — 2,59 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,581 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,21 рубля, а ниже всего — в Банке Дабрабыт — 3,155 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,143 рубля.
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Самый выгодный курс продажи банками доллара - 2,59 рубля, евро - 3,155 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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