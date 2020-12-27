Какие курсы доллара и евро установили банки на 27 декабря

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банками доллара — 2,59 рубля, евро — 3,155 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанке), а ниже всего — 2,59 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,581 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,21 рубля, а ниже всего — в Банке Дабрабыт — 3,155 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,143 рубля.