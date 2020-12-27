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Биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости

27.12.2020 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитализация биткоина превысила капитализацию платежной системы Visa, пишет CoinTelgraph.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоимость криптовалюты к утру 27 декабря впервые в истории превысила 27 тысяч долларов, к 10.05 мск биткоин стоил 27,474 доллара, а его рыночная стоимость составила 512,8 миллиарда долларов.

Рыночная стоимость Visa к этому же времени составляла 460 миллиардов долларов.

CoinTelegraph пишет, что кто-то может счесть некорректным сравнение показателей криптовалюты и платежной системы.

Но, по мнению издания, то, что биткоин обогнал Visa по рыночной стоимости, — символично, и биткоин с такой капитализацией был бы сейчас 13 по величине корпорацией в мире.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда она поднялась выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, которого она достигла в декабре 2017-го.

Курс криптовалюты по отношению к доллару преодолел отметку 25 тысяч 25 декабря 2020-го, на следующий день биткоин поднялся выше 26 тысяч долларов и чуть больше чем за сутки подорожал до 27,4 тысячи долларов. С начала 2020 года биткоин вырос на 270%, уточняет CoinDesk.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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