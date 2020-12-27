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Биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости
Источник материала: Tut.by
Капитализация биткоина превысила капитализацию платежной системы Visa, пишет CoinTelgraph.
CoinTelegraph пишет, что кто-то может счесть некорректным сравнение показателей криптовалюты и платежной системы.
Но, по мнению издания, то, что биткоин обогнал Visa по рыночной стоимости, — символично, и биткоин с такой капитализацией был бы сейчас 13 по величине корпорацией в мире.
Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда она поднялась выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, которого она достигла в декабре 2017-го.
Курс криптовалюты по отношению к доллару преодолел отметку 25 тысяч 25 декабря 2020-го, на следующий день биткоин поднялся выше 26 тысяч долларов и чуть больше чем за сутки подорожал до 27,4 тысячи долларов. С начала 2020 года биткоин вырос на 270%,
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С начала 2020 года биткоин вырос на 270%.
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