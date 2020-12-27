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Политолог: Беларусь ждут серьезные изменения в 2021 году
Источник материала: Партизан
В следующем году Беларусь ждет грандиозная трансформация политического режима.
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"Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую. Вопрос лишь в том – когда именно и что случится", - отмечает эксперт.
По его мнению, сейчас белорусская "элита" находится с Лукашенко в общей лодке.
"Ключевые люди которые эти три месяца калечили других (или не мешали этому) уже в какой-то мере связаны с Лукашенко кровью. Причем это в данном случае - не фигура речи. Кровью они повязаны в прямом смысле слова", - говорит Окара.
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Таким образом, им придется все ранее случившееся или "вместе выгребать", или же "вместе тонуть".
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В следующем году Беларусь ждет грандиозная трансформация политического режима.
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