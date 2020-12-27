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Политолог: Беларусь ждут серьезные изменения в 2021 году

27.12.2020 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В следующем году Беларусь ждет грандиозная трансформация политического режима.





Об этом "Телеграфу" заявил ураинский политолог Андрей Окара.

"Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую. Вопрос лишь в том – когда именно и что случится", - отмечает эксперт.

По его мнению, сейчас белорусская "элита" находится с Лукашенко в общей лодке.
 
"Ключевые люди которые эти три месяца калечили других (или не мешали этому) уже в какой-то мере связаны с Лукашенко кровью. Причем это в данном случае - не фигура речи. Кровью они повязаны в прямом смысле слова", - говорит Окара.

Стало известно, сколько "тонн" оружия нашли на украинской границе
Таким образом, им придется все ранее случившееся или "вместе выгребать", или же "вместе тонуть".
 
 
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В следующем году Беларусь ждет грандиозная трансформация политического режима.
 
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