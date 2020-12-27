Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально

"Я начинаю худеть", говоришь себе утром, а ужинаешь снова жареными пельмешками. Как правильно себя настроить, чтобы не сорваться через неделю/месяц/год? Похудение — это про процесс или про результат? Лучше входить постепенно или делить жизнь на "до" и "после"? И надо ли искать себе компанию?

Обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.

01:40 Как начать худеть с этого понедельника?

02:30 "Я толстый и слабый". Негативные эмоции эффективнее?

05:00 Нужна ли цель, и как ее формулировать?

09:00 С подругой, тренером, диетологом или самостоятельно. Один в поле воин?

10:50 Похудеть к лету, к свадьбе, к юбилею. Надо ли устанавливать дату

13:10 Как себя подготовить к тому, что легко не будет, но не демотивировать

15:30 Менять жизнь постепенно или бросаться в ЗОЖ с головой

18:00 Менять обстановку вокруг себя, меняться самому. Ритуалы и психологические уловки

23:40 Что делать, если энтузиазм закончился через неделю

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