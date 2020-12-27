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В Беларуси на начало недели объявлен оранжевый уровень опасности

27.12.2020 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие дни из-за сильного порывистого ветра, сообщили в Белгидромете.

"28 декабря (понедельник) ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – предупредили синоптики.

В Белгидромете уточнили, что усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду сохранится и во вторник.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, предупредили синоптики.
 
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