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В Беларуси на начало недели объявлен оранжевый уровень опасности
27.12.2020 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие дни из-за сильного порывистого ветра, сообщили в Белгидромете.
"28 декабря (понедельник) ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – предупредили синоптики.
В Белгидромете уточнили, что усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду сохранится и во вторник.
Последует
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В понедельник ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, предупредили синоптики.
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