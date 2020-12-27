Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода в областных центрах Беларуси с 28 декабря по 3 января. Прогноз от Дмитрия Рябова В понедельник почти повсеместно ожидаются осадки.

В понедельник почти повсеместно ожидаются осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью будет до -5°C, а при прояснениях до -7°C. В дневные часы ожидается от -2°C до +6°C.Во вторник и среду – мокрый снег и дождь. Туманы, видимость до полукилометра. Ветер восточной четверти умеренный. В ночное время будет -2°C…+3°C, а днем воздух прогреется до +6°C.В четверг и пятницу также небольшие осадки – снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью при прояснениях до -5°C. Днем будет от -2°C до +3°C.В следующие выходные – облачно с прояснениями. Мокрый снег с дождем. В ночные часы столбики термометров покажут от +2°C по югу до -3°C по северу, днем -3°C…+3°C.