Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую. Вопрос лишь в том – когда именно и что случится», - отмечает эксперт.

«Ключевые люди которые эти три месяца калечили других (или не мешали этому) уже в какой-то мере связаны с Лукашенко кровью. Причем это в данном случае - не фигура речи. Кровью они повязаны в прямом смысле слова», - говорит Окара.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую» - политолог Сейчас белорусская «элита» находится с Лукашенко в общей лодке.

Об этомзаявил украинский политологПо его мнению, сейчас белорусская «элита» находится с Лукашенко в общей лодке.Таким образом, им придется все ранее случившееся или «вместе выгребать», или же «вместе тонуть».