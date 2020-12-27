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«Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую» - политолог
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Об этом
«Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую. Вопрос лишь в том – когда именно и что случится», - отмечает эксперт.
По его мнению, сейчас белорусская «элита» находится с Лукашенко в общей лодке.
«Ключевые люди которые эти три месяца калечили других (или не мешали этому) уже в какой-то мере связаны с Лукашенко кровью. Причем это в данном случае - не фигура речи. Кровью они повязаны в прямом смысле слова», - говорит Окара.
Таким образом, им придется все ранее случившееся или «вместе выгребать», или же «вместе тонуть».
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Сейчас белорусская «элита» находится с Лукашенко в общей лодке.
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