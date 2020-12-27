|
Рыбак провалился под лед в Копыльском районе
Источник материала: ОНТ
На озере Богуши в Копыльском районе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака,
26 декабря на пульт дежурного МЧС поступил звонок о тонущем человеке, очевидец сообщил, что на озере Богуши мужчина провалился под лед.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили пострадавшего в воде на расстоянии 50 метров от берега, при помощи веревки и доски для спасаемого мужчину извлекли из воды и передали бригаде медиков.
Фото: fotokto.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На озере Богуши в Копыльском районе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака, сообщает БЕЛТА. 26 декабря на пульт дежурного МЧС поступил звонок о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)