Рыбак провалился под лед в Копыльском районе

Источник материала: ОНТ

На озере Богуши в Копыльском районе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака, сообщает БЕЛТА.

26 декабря на пульт дежурного МЧС поступил звонок о тонущем человеке, очевидец сообщил, что на озере Богуши мужчина провалился под лед.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили пострадавшего в воде на расстоянии 50 метров от берега, при помощи веревки и доски для спасаемого мужчину извлекли из воды и передали бригаде медиков.

Фото: fotokto.ru

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