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Рыбак провалился под лед в Копыльском районе

27.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рыбак провалился под лед в Копыльском районе

На озере Богуши в Копыльском районе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака, сообщает БЕЛТА.  

26 декабря на пульт дежурного МЧС поступил звонок о тонущем человеке, очевидец сообщил, что  на озере Богуши мужчина провалился под лед.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили пострадавшего в воде на расстоянии 50 метров от берега, при помощи веревки и доски для спасаемого мужчину извлекли из воды и передали бригаде медиков.

Фото: fotokto.ru

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На озере Богуши в Копыльском районе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака, сообщает БЕЛТА.   26 декабря на пульт дежурного МЧС поступил звонок о...
 
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